قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن الجولة الميدانية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في القاهرة ركزت على تعزيز ملفات "الترشيد والحوكمة"، مشيرا إلى أنها شملت هيئة النقل العام، وصولا إلى أعمال التطوير بميدان السيدة عائشة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "صدى البلد" على هامش جولة رئيس الوزراء، أن هيئة النقل العام تخدم القاهرة الكبرى بمليون راكب يوميا، مشيرا إلى أنها تخضع لخطة تحديث بتوجيهات رئاسية.

ولفت إلى أن الهيئة تمتلك 2500 أتوبيس، جرى تحويل 900 منها للعمل بالغاز والكهرباء، مؤكدا استهداف تحويل كامل الأسطول للعمل بالغاز والكهرباء، مع التوسع في محطات الشحن الكهربائي للسيارات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى البدء في تنفيذ منظومة "الدفع المسبق" عبر تطبيقات الهاتف المحمول، منوها إلى تحديث 300 أتوبيس بالمنظومة الجديدة، مع السعي لإنهاء 1800 أتوبيس بنهاية عام 2027.

ولفت إلى أن "إعادة الهيكلة للمحصلين" وتوزيعهم على وظائف إدارية بالمحافظة، موضحا أن إعادة هيكلة المحصلين لوظائف داخل المحافظة ساهم في توفير 36 مليون جنيه سنويا.

وأشار إلى إتاحة الركوب "مجانا" لمن تجاوزوا سن السبعين داخل حافلات هيئة النقل العام، وبنصف تذكرة للفئة العمرية من 60 إلى 70 عاما.

وأوضح أن افتتاح رئيس الوزراء لمحطة تمويل سيارات محافظة القاهرة المحوكمة نجحت في توفير 60% من استهلاك الوقود.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة، بمنطقة الزاوية الحمراء، ، وتمتد على مساحة 3017 مترًا مربعًا بمنطقة الزاوية الحمراء، وتخدم 678 مركبة تابعة لديوان عام المحافظة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، إضافة إلى أحياء المناطق الشرقية والشمالية والغربية.