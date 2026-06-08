 خلال يونيو ويوليو.. ماجد المهندس يطلق جولة غنائية في أمريكا بعنوان صوت الحب في كأس العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خلال يونيو ويوليو.. ماجد المهندس يطلق جولة غنائية في أمريكا بعنوان صوت الحب في كأس العالم

منة عصام
نشر في: الإثنين 8 يونيو 2026 - 12:49 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2026 - 12:50 م

يستعد المطرب ماجد المهندس، لجولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل، بالتزامن مع بطولة كأس العالم المقامة بين أمريكا وكندا والمكسيك.

ويحيي المهندس، 3 حفلات غنائية تحت اسم "صوت الحب في كأس العالم".

وتأتي الحفلة الأولى يوم 25 يونيو الجاري في مدينة هيوستن على مسرح George Brown Convention Center بولاية تكساس.

أما الحفل الثاني، فيحل موعده يوم 3 يوليو في مدينة تيميكولا على خشبة مسرح Pechanga Casino Resort بولاية كاليفورنيا.

فيما ينهي المهندس، جولته الغنائية يوم 5 يوليو في مدينة ديترويت على مسرح Fox Theatre بولاية ميشيجان.

وهذه الجولة تأتي تحت رعاية موسم الرياض، ووصفت إدارته الأمسيات الفنية بالقول: "صوت الحب في كأس العالم.. 3 أيام استثنائية مع الفنان الكبير ماجد المهندس ضمن بطولة كأس العالم 2026".

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