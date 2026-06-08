9 شهداء و43 إصابة جراء عدوان الاحتلال على غزة آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 9 شهداء، و43 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 970 شهيدًا، و3063 إصابة، و782 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و980 شهيدًا، و173 ألفًا و171 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وارتكبت قوات الاحتلال، منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، 5 خروقات جديدة لـ«هدنة غزة»؛ تخللها إطلاق نار وقصف مدفعي وجوي.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت كذلك قنابل دخانية قرب شارع صلاح الدين عند دوار بني سهيلا شرقي خان يونس، فيما فتحت آلياتها العسكرية النار باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، مساء الأحد، جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي النصر غربي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار في مناطق مختلفة من القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تشهد غزة خروقات متكررة منذ العاشر من أكتوبر الماضي.

ويحذر مراقبون ومؤسسات حقوقية من تداعيات استمرار هذه الخروقات، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد المخاطر التي تهدد المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.