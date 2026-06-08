مدرب إسبانيا: يامال جاهز للمشاركة أمام الرأس الأخضر

تحدث المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة بويبلا المكسيكية، عن إمكانية مشاركة النجم لامين يامال في مباريات دور المجموعات من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والذي سينطلق خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وأدلى "دي لا فوينتي" بتصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أكد خلالها أن لامين يامال ونيكو ويليامز سيكونان "متاحين" للمشاركة في المباراة الأولى من دور المجموعات أمام منتخب الرأس الأخضر، على الرغم من أنه اعتبر أن من "غير المحتمل" أن يبدأا بشكل أساسي.

وأضاف لويس دي لا فوينتي أن نيكو ويليامز، لامين يامال، وفيكتور مونيوز يلتزمون ببرامجهم العلاجية والتأهيلية، وهم في حالة جيدة للغاية، مشيرًا إلى أنه كان من المناسب لهم البقاء في معسكر تدريب المنتخب بمدينة تشاتانوجا في ولاية تينيسي الأمريكية.

ويخوض منتخب إسبانيا مباراة ودية أمام بيرو في الخامسة فجر غدٍ، وتُعد هذه المواجهة آخر التحضيرات للمنتخب الإسباني قبل انطلاق كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة من كأس العالم، حيث سيواجه منتخبات الرأس الأخضر والسعودية وأوروجواي، أيام 15 و21 و27 يونيو.