نشأت الديهي: قضية صبري نخنوخ تشهد مسارا جديدا بإضافة غسيل الأموال إلى قائمة الاتهامات

علق الإعلامي نشأت الديهي، على قضية صبري نخنوخ، وذلك عقب البيان الأخير الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة، مؤكدًا أن القضية تشهد تطورات قانونية جديدة تتعلق باتهامات غسل الأموال إلى جانب التحقيقات الجارية.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن بيان النيابة العامة تضمن الإشارة إلى اتهامات مرتبطة بغسل الأموال، مشيرًا إلى أن المتهمين سيمثلون أمام نيابة غسل الأموال وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما يمثل مسارًا قضائيًا منفصلًا يتضمن تحقيقات وتهمًا أخرى إلى جانب القضية الأصلية.

وأكد أن الملف أصبح بالكامل في يد النيابة العامة، التي تواصل مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارات بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر في إطار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالقضية، مؤكدًا أهمية متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن جهات التحقيق باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات الموثقة.

ودعا إلى عدم الانسياق وراء التحليلات أو استباق نتائج التحقيقات، مشددًا على ضرورة انتظار ما تسفر عنه الإجراءات القانونية، ومؤكدًا أن النيابة العامة تمثل المجتمع بأكمله وتباشر اختصاصاتها وفقًا لأحكام القانون.