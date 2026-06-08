مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا مواقع مهمة وحساسة في إسرائيل والعدو تكبد خسائر كبيرة

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، إن القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري والجيش، نفذت عمليات استهدفت مواقع وصفها بـ«المهمة والحساسة» في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن الضربات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الجانب الإسرائيلي.

وبحسب ما نشرته وكالة «فارس»، أضاف المتحدث العسكري الإيراني أن الموجة الجديدة من العمليات شملت ضربات «دقيقة وموجهة» استهدفت أهدافًا محددة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بجاهزية دفاعية وهجومية عالية.

وأكد ذو الفقاري، أن إيران ستواصل الرد على أي هجمات تتعرض لها، محذرًا من أن استمرار ما وصفه بـ«العدوان» سيقابل برد أشد.

من جهته، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني ماجد بن الرضا، إن إسرائيل «أصبحت أقرب إلى الانهيار والسقوط اليوم أكثر من أي وقت مضى»، مؤكدًا استمرار دعم وزارة الدفاع للقوات المسلحة وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» عن بن الرضا، اليوم الاثنين، تأكيده أن الوزارة تواصل تنفيذ مهامها لدعم القوات المسلحة ورفع جاهزيتها الدفاعية والقتالية.

وأضاف أن بلاده لن تتراجع عن الدفاع عن مصالحها وأمنها، مشددًا على تسخير جميع القدرات الدفاعية والإسنادية لدعم القوات المسلحة حتى «معاقبة المعتدي»، بحسب تعبيره.

كما أدان المسئول الإيراني ما وصفها بجرائم إسرائيل ضد المدنيين والأطفال، معتبرًا أن استمرار هذه الممارسات عزز إرادة دول المنطقة في مواجهتها.

وأكد بن الرضا أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل أداء مهامها الدفاعية، فيما تواصل وزارة الدفاع تقديم الدعم الكامل لها.