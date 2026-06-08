ارتفاع حصيلة زلزال الفلبين إلى 15 قتيلا

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- الزلزال بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد مخلفا 129 إصابة فضلا عن مصرع 15 شخصا

- جرى تسجيل 10 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 4.6 و6.5 درجات بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 15 شخصا، وإصابة 129 آخرين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

وأوضحت الهيئة، أنه جرى تسجيل 10 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 4.6 و6.5 درجات، مع وجود تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي في المنطقة والدول المجاورة.

وأفاد مكتب الدفاع المدني الفلبيني، بأن 12 شخصا لقوا مصرعهم في منطقة سوكسكسارغين، فضلا عن مصرع 3 آخرين في مدينة دافاو، فيما تم تسجيل 129 إصابة.

وكان المكتب، قد ذكر في وقت سابق، مصرع 4 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين، بحسب معلومات أولية.

وفي حديث لوكالة أسوشيتد برس، قال مدير المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل تيريسيتو باكولكول، إن محطات رصد التسونامي البرية سجلت أمواجا بارتفاع متر واحد في إقليمي سلطان كودارات وسارانغاني.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية، أن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت بدورها تحذيرا من تسونامي على سواحل المحيط الهادئ.

كما أفادت وكالة أنتارا الإندونيسية، بأن السلطات الإندونيسية أطلقت تحذيرا مبكرا من تسونامي، مشيرة إلى احتمال تأثر المناطق الساحلية في البلاد.

وتقع الفلبين ضمن ما يُعرف بـ"حزام النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة تشهد بشكل متكرر زلازل وبراكين قوية.