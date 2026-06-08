الرئيس الإيراني: ندافع بقوة عن حقوق شعبنا ولن نتراجع أمام أي تهديدات

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قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن السلطات تدافع بقوة عن حقوق شعبها، ولن تتراجع أمام أي تهديدات، مؤكدًا أن الأولوية «للحفاظ على الأمن القومي وسلامة المواطنين».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين: «الدبلوماسية والدفاع هما ركيزتا القوة الوطنية؛ لم نتخلَّ عن ساحة المعركة ولم نغادر طاولة المفاوضات. بإذن الله، بالوحدة والعقلانية، ستجتاز إيران هذا الاختبار بنجاح باهر».

وأعلنت إيران انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وأنذرت بهجمات أشد إذا استأنفت تل أبيب هجماتها على لبنان.

وجاء الإعلان الإيراني بالتزامن مع رسالة إسرائيلية أمريكية إلى إيران بأن تل أبيب لن تهاجم طهران مجددا إذا التزمت بعدم القصف.

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل وإيران للتوقف فورا عن إطلاق النار.

وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» إن الجانبين يتطلعان إلى وقف إطلاق النار.

وبدأ التصعيد عندما أطلقت إيران 11 صاروخا باتجاه إسرائيل، في ساعة متأخرة من مساء أمس، أعقبها إطلاق المزيد من الصواريخ على وسط وجنوب البلاد.

وسرعان ما جاء الرد الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بضرب أهداف في غرب ووسط إيران، قبل أن يوافق كبار المسئولين العسكريين على خطط مكتوبة لمواصلة الهجمات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات الليلية بدأت بهجمات تهدف إلى إزالة التهديدات الجوية وفتح الطرق أمام الطائرات الحربية التي تنطلق إلى إيران.

وشملت الأهداف أجهزة الرادار ومكونات الدفاع الجوي التي يمكن أن تعرقل العمليات الإسرائيلية.