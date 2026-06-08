تقلبات في أسعار النفط مع بوادر انحسار العنف بعد تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت" صباح اليوم الاثنين، لتتجه إلى تسجيل مكاسب، فيما شهدت أسعار النفط تقلبات مع احتمال انحسار العنف، رغم تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، قبل افتتاح السوق، بنسبة 6ر0%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2ر0%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 2ر1 %.

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، خلال الليل، بعدما شنت إسرائيل هجمات جوية صباح اليوم الاثنين، حيث تم استهداف وسط وغرب إيران ردا على إطلاق صواريخ.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع دوي انفجارات في أصفهان وتبريز وطهران، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأعلن الجيش الإيراني وقف عملياته الهجومية ضد إسرائيل بعد الساعة السابعة صباحا بقليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط على الفور.

وارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بواقع 12ر1 دولار ليصل إلى 21ر94 دولارا للبرميل في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعدما كان قد سجل ارتفاعا بواقع 60ر4 دولارات للبرميل خلال الليل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع دولار واحد ليصل إلى 54ر91 دولارا للبرميل.