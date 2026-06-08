ألمانيا وفرنسا تطرحان مقترحا مشتركا لتعديل حقوق ركاب الطيران في الاتحاد الأوروبي

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن ألمانيا وفرنسا قدّمتا مقترحاً مشتركاً في المفاوضات المتعثرة بشأن تعديل حقوق ركاب الطيران في الاتحاد الأوروبي.

ويقترح البلدان أن يحصل الركاب مستقبلا، في حالات التأخير أو الإلغاء، على تعويض موحد بقيمة 250 يورو بدءاً من تأخير يبلغ ثلاث ساعات. كما يُلْزِم المقترح شركات الطيران بتوفير رابط لنموذج إلكتروني يتيح للركاب تقديم مطالباتهم.

يشار إلى أن مقدار التعويض يعتمد حتى الآن على مسافة الرحلة المتأثرة، إذ يحصل ركاب الرحلات القصيرة على 250 يورو، بينما يحصل ركاب الرحلات ذات المسافات الأطول على مبالغ أكبر.

ويؤكد البلدان في رسالة اطلعت عليها (د ب أ) أن المقترح يتميز بالبساطة والوضوح، ويضمن مستوى عالياً من حماية المسافرين مع مراعاة الأعباء المالية على شركات النقل الجوي. وأضافت الدولتان في الرسالة أن توفير رابط لنموذج الاسترداد من شأنه أن يعزز الشفافية.

وتجري حالياً مفاوضات بين ممثلي الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول هذا التعديل، حيث تشير مصادر تفاوضية إلى أن قواعد التعويض من النقاط المثيرة للجدل بشدة.

وتشهد المفاوضات مناقشات حول كيفية تسهيل حصول الركاب على حقوقهم. وكان أعضاء البرلمان الأوروبي طالبوا في يناير الماضي بأن توفر شركات الطيران نماذج مُعبأة مسبقاً للركاب المتضررين. وحتى الآن، لا يقوم سوى جزء من المسافرين بالمطالبة بحقوقهم عند حدوث تأخير.

وتدعو ألمانيا وفرنسا إلى اتفاق متوازن يأخذ في الاعتبار أيضاً قضايا أخرى مثل قواعد الأمتعة، والظروف الاستثنائية التي تعفي شركات الطيران من التعويض، وتأثير تخلي المسافرين عن الرحلات، وقواعد الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي. ويمثل الوقت عامل ضغط ملح إذ إنه في حال فشل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يونيو الجاري، فإن ذلك سيعني انهيار التعديل المنشود.