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أعلن السلطات الفليبينية ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 32 شخصا، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

وأوضحت الهيئة أنه تم تسجيل 10 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 4.6 و6.5 درجات، مع وجود تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي في المنطقة والدول المجاورة.

وبيَّنت السلطات أن الزلزال تسبب بانهيارات أرضية في سارانغاني، أسفرت عن مقتل 17 شخصا، بينهم 13 قضوا جراء الانهيارات الطينية.

وأضافت السلطات أن بقية الوفيات سُجلت في مناطق جنوب كوتاباتو وغرب دافاو، إلى جانب مدينة جنرال سانتوس وجزيرة بالوت.

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق مصرع 15 أشخاص وإصابة 129 آخرين، بحسب معلومات أولية.

ودعا الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور السكان في المناطق المعرضة لخطر التسونامي إلى التوجه فورا نحو المناطق المرتفعة.

وأكد ماركوس جونيور أن الحكومة تحركت سريعا وأن مؤسسات الاستجابة للكوارث في حالة تأهب.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت بدورها تحذيرا من تسونامي على سواحل المحيط الهادئ.

كما أفادت وكالة أنتارا الإندونيسية بأن السلطات الإندونيسية أطلقت تحذيرا مبكرا من تسونامي، مشيرة إلى احتمال تأثر المناطق الساحلية في البلاد.

وتقع الفلبين ضمن ما يُعرف بـ"حزام النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة تشهد بشكل متكرر زلازل وبراكين قوية.