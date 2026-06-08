تقارير: منع عمر أرتان أفضل حكم أفريقي من دخول أمريكا قبل مونديال 2026

كشفت تقارير إعلامية أن الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان مُنع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، رغم اختياره ضمن قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

ووفقًا لما نقله موقع " Daily Somalia"، فقد تم توقيف أرتان في مطار ميامي الدولي قبل أن يُعاد إلى مدينة إسطنبول يوم الإثنين الماضي، بحسب مصادر داخل الاتحاد الصومالي لكرة القدم.

وأوضحت السفارة الصومالية في نيروبي، في بيان صُدر الجمعة، أنها قامت بتسهيل إجراءات سفر الحكم الصومالي باستخدام جواز سفر دبلوماسي.

وكان أرتان من بين الحكام الأفارقة الذين تم اختيارهم للمشاركة في إدارة مباريات مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتي ذلك بعد أشهر من تتويج أرتان بجائزة أفضل حكم أفريقي لعام 2025 خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط.

وتُعد الصومال من بين الدول التي تواجه قيودًا أمريكية على السفر، حيث تُفرض قيود على منح مواطنيها بعض أنواع التأشيرات، مع استثناءات محدودة تشمل الدبلوماسيين وبعض الحالات الخاصة المرتبطة بالمصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الاتحاد الصومالي لكرة القدم بشأن الواقعة.