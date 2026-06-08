إطلاق صفارات الإنذار في منطقة زرعيت شمال إسرائيل

أفاد جيش الاحتلال، بإطلاق صفارات الإنذار في منطقة زرعيت شمالي إسرائيل وقرب الحدود مع لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: «تم تفعيل حالة التأهب في منطقة زيرايت، ويجري مراجعة التفاصيل».

جاء ذلك في وقت تتواصل فيه الهجمات التي يشنها حزب الله ضد إسرائيل.

في المقابل، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إنّ إسرائيل شنت نحو 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل.

وفي تصريحات نشرها مكتب رئيس الحكومة اللبناني على منصة "إكس"، بعد اجتماع مجلس الوزراء، قال سلام إن إسرائيل نفذت في الفترة من 17 أبريل إلى السابع من يونيو 3491 غارة جوية، و407 عمليات هدم، و6 عمليات تجريف، سوت قرى بأكملها في أقصى جنوب لبنان، بالأرض.

وأضاف أن لبنان «يسعى جاهداً للحفاظ على وقف إطلاق النار، لكن أحدث تصعيد بين إيران وإسرائيل تسبب في موجات نزوح جديدة، مما أدى إلى ضغط هائل على قدرة لبنان على استيعاب العائلات النازحة».