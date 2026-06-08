رئيس وزراء باكستان: نقترب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين أمريكا وإيران

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إن تصاعد العنف الأخير في الشرق الأوسط يسلط الضوء بوضوح بمخاطر وقف إطلاق النار الهشّ، وما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، أن إسلام آباد تبذل جهودًا مضنية، بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء، من أجل التوصل لحل دبلوماسي سلمي للنزاع.

وأشار إلى «الاقتراب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين أمريكا وإيران»، داعيًَا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وإعطاء السلام فرصة أكبر.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة ما زال قائمًا ولم يتوقف.

ولم يحدد بقائي ما إذا كانت هذه المراسلات استمرت بشكل متواصل خلال الساعات الأخيرة أم لا، مكتفيًا بالتأكيد على استمرار قنوات التواصل بين الجانبين.

وأوضح بقائي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران قبل يومين جاءت في إطار دعم جهود الوساطة والمساعدة على مواصلة المحادثات بين الطرفين، وتلعب باكستان دورًا محوريًا كوسيط بين إيران والولايات المتحدة في المرحلة الحالية.

وأشارت تقارير إلى أن الوزير الباكستاني نقل رسالة خطية من القيادة الباكستانية إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، في خطوة تعكس استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن.