صندوق التنمية الحضرية يطلق منظومة الشكاوى الإلكترونية للمواطنين

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أعلن صندوق التنمية الحضرية إطلاق منظومة الشكاوى الإلكترونية؛ بهدف تحسين قنوات التواصل وتسهيل تقديم الاستفسارات والشكاوى وتمكين المواطنين من متابعتها إلكترونيًا بكفاءة وشفافية، وذلك دون الحاجة للحضور الشخصي.

وتضمن المنظومة الجديدة للمتعاملين استجابة سريعة ومتابعة منظمة لكل شكوى أو استفسار، مع توفير خدمة احترافية تلتزم بأعلى معايير الجودة والسرية، وفق بيان للصندوق اليوم.

وتمنح المنظومة كل حالة رقم متابعة فريدًا يتيح لمقدم الطلب مراجعة حالته واستعراض الردود عبر الموقع.

وحدد الصندوق خطوات استخدام المنظومة عبر الدخول إلى الرابط (https://complaints.udf-apps.com)، واختيار "تقديم شكوى جديدة"، وملء البيانات المطلوبة بدقة، مع إرفاق صورة "الرقم القومي" لاستكمال التسجيل، ثم الضغط على "إرسال" للحصول على رقم الشكوى الخاص بالمستخدم للمتابعة لاحقًا.

وأكد صندوق التنمية الحضرية التزامه بالتعامل مع جميع المراسلات بمنتهى الخصوصية والشفافية.