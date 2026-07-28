صندوق النقد يشيد بسياسات ميلي ويؤكد قدرة الأرجنتين على سداد ديونها

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، يوم الإثنين، بسياسات التقشف وأجندة الإصلاح التي ينتهجها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، قائلة إنها أعادت الثقة إلى الأسواق في بلد لطالما اعتبر متعثرا بشكل متكرر في سداد ديونه السيادية.

وأعربت جورجييفا، التي تعد أول مديرة للصندوق تزور بوينس آيرس منذ ثماني سنوات، عن ثقتها في قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون. وباعتبارها أكبر دولة مدينة للصندوق، إذ تبلغ قيمة قروضها المستحقة لصندوق النقد الدولي نحو 58 مليار دولار، تواجه الأرجنتين فترة حاسمة لسداد الديون تبدأ العام المقبل، في الوقت الذي يُتوقع أن يسعى فيه ميلي إلى إعادة انتخابه.

وقالت جورجييفا في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الاقتصاد لويس كابوتو: "الأرجنتين في وضع أقوى بكثير، وهذا نتيجة العمل الجاد الذي تبذله الحكومة، والمثابرة والتضحيات التي قدمها الشعب الأرجنتيني".

وتذكرت جورجييفا أن ديون الأرجنتين كانت من بين القضايا الأولى التي نوقشت عندما تولت منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في عام 2019.

وقالت: "كنا نناقش ما إذا كانت البلاد ستتمكن من مواصلة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخدمة ديونها تجاه جميع الدائنين. وهذا ليس السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم".