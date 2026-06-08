وزيرة الإسكان: الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن نطاق عمل الوزارة.

وأكدت المنشاوي، خلال الاجتماع، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات "حياة كريمة" بوصفها أحد أكبر المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الحياة بالريف المصري، من خلال توفير خدمات أساسية وبنية تحتية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وشددت على أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة أن المتابعة الميدانية الدورية تضمن الالتزام بالمخططات الزمنية وتحقيق المستهدفات.

واستعرض الاجتماع تقريرًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي لـ10315 مشروعًا في 746 قرية بمحافظات المرحلة الأولى، تشمل مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ومحطات معالجة الصرف الصحي، والوصلات المنزلية، والمنشآت الخدمية التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة.

كما تضمن العرض نسب التنفيذ وموقف توريد وتركيب المهمات ومعدلات التنفيذ.

ووجهت الوزيرة بتكثيف المتابعة الميدانية، وإعداد تقارير دورية دقيقة عن سير الأعمال لاتخاذ القرارات اللازمة للتعامل الفوري مع أي تحديات أو معوقات.

كما وجهت بتكثيف معدلات العمل، وإزالة أي معوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة، مع ترتيب أولويات التنفيذ للمشروعات التي تشغل منظومات متكاملة، تحقيقًا لأهداف المبادرة في توفير حياة كريمة ومستدامة لأهالي الريف المصري.