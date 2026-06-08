جيش الاحتلال: سقوط قذيفة في منطقة تعمل فيها قواتنا جنوبي لبنان

قال جيش الاحتلال إن قذيفة سقطت في منطقة تنشط فيها قواته في جنوب لبنان.

وذكر الجيش في بيان، مساء الاثنين: «بعد تفعيل حالة التأهب قبل قليل في منطقة زرعيت، تم رصد قذيفة سقطت في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان».

وزعم جيش الاحتلال في بيانه، أنه لم تُسجّل أي إصابات.

جاء ذلك في وقت تتواصل فيه الهجمات التي يشنها حزب الله ضد إسرائيل.

في المقابل، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إنّ إسرائيل شنت نحو 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل.

وفي تصريحات نشرها مكتب رئيس الحكومة اللبناني على منصة "إكس"، بعد اجتماع مجلس الوزراء، قال سلام إن إسرائيل نفذت في الفترة من 17 أبريل إلى السابع من يونيو 3491 غارة جوية، و407 عمليات هدم، و6 عمليات تجريف، سوت قرى بأكملها في أقصى جنوب لبنان، بالأرض.