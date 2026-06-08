وزير الدفاع الإسرائيلي: أي هجوم على المستوطنات الشمالية سيُقابل بهجوم على ضاحية بيروت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن سيادة القانون في بيروت هي نفسها في المستوطنات الشمالية.

وأضاف في تصريح له، مساء الاثنين، أن أي هجوم على المستوطنات الشمالية سيُقابل بهجوم على الضاحية.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في لبنان ضد حزب الله، وتابع: «نرفض تهديدات إيران رفضًا قاطعًا. أي محاولة إيرانية لربط لبنان بإيران ومهاجمة إسرائيل ستُقابل بقوة شديدة، كما حدث بالأمس».

وسبق أن قال مسئول إسرائيلي، إن إسرائيل أوقفت الهجمات على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار إلى أن الهجمات على جنوب لبنان مستمرة بكامل قوتها في الأيام المقبلة، مهددًا باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل.

وكان مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، قد أعلن في بيان رسمي، توقف العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة الإيرانية ضد إسرائيل.

وحذر في بيان، نقلته وكالة «فارس»، مساء الاثنين، من رد «أشدّ قسوةً وإيلامًا» حال استمرار الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك في جنوب لبنان.

وأوضح أن الهجوم الإيراني على الأراضي المحتلة، جاء ردًا على الاعتداءات والفظائع التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية.