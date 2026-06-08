المفوضية الأوروبية: الحرب على إيران رفعت فاتورة الطاقة 47 مليار يورو

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إيفا هرنتشيروفا، أن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت خلال المئة يوم الماضية 47 مليار يورو إضافية على واردات الطاقة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت هرنتشيروفا، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، الاثنين، إن الصراع المستمر في الشرق الأوسط منذ 100 يوم انعكس بشكل مباشر على قطاع الطاقة.

وأضافت: "ارتفعت فاتورة وارداتنا من الوقود الأحفوري بأكثر من 47 مليار يورو خلال المئة يوم الماضية".

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي دفع مبالغ أكبر رغم بقاء كميات الطاقة المستوردة عند المستويات نفسها.

وأكدت هرنتشيروفا أن الاتحاد الأوروبي لم يشهد أي اضطرابات في إمدادات الطاقة رغم التطورات الجارية في الشرق الأوسط، وأن أمن الإمدادات ما زال مضمونا.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي عمل على تنويع مصادر التزود بالطاقة، وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأردفت قائلة: "نواجه بطبيعة الحال صدمة في الأسعار، وهذا أحد تداعيات الوضع الراهن".

ولفتت إلى أن المفوضية تتابع أوضاع إمدادات الطاقة بشكل مستمر، وتعزز التنسيق بين الدول الأعضاء والجهات المعنية.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل الماضي، بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من ذات الشهر، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة، ما لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.