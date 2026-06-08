ألمانيا: إعلان إيران إنهاء هجماتها على إسرائيل يمكن أن يكون خطوة صحيحة

رحّب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بإعلان إيران إنهاء هجماتها على إسرائيل.

وخلال فعالية في برلين مع نظيرته الأسترالية بيني وونج، قال فاديفول اليوم الاثنين إن "إعلان إيران اليوم أن الهجمات قد توقفت يمكن أن يكون خطوة صحيحة. وسنراقب الآن بدقة مدى مصداقية هذا التصريح".

كما دعا فاديفول القيادة في طهران إلى استغلال نفوذها لدى حزب الله في لبنان بصورة أكبر من أجل وقف هجماته على إسرائيل.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن "الشرط الأساسي لأي تهدئة طويلة الأمد هو الاستعداد للتفاوض". وتابع فاديفول أنه لهذا السبب، فإن حكومة بلاده تدعم بقوة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للتوصل إلى حل دبلوماسي، وقال فاديفول إن الحكومة الألمانية توجه نداء "إلى جميع الأطراف لتجنب إعادة اندلاع المواجهات العسكرية".

وكانت القيادة العسكرية الإيرانية أعلنت في وقت سابق انتهاء هجماتها ضد إسرائيل. فيما صرح مسئول إسرائيلي لموقع"واي نت" لاحقا بأن إسرائيل ستوقف الهجمات بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.