​مصدر قضائي: النيابة العامة تتخذ إجراءات لضمان استمرارية عمل شركة تابعة لمتهمين حفاظا على حقوق العاملين والمساهمين

صرح مصدر قضائي بأن النيابة العامة تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استمرارية عمل مجموعة إحدى الشركات التابعة لمتهمين حفاظًا على حقوق العاملين بها والمساهمين والمتعاملين معها.

ونوّه المصدر إلى أن ما اتُّخذ من إجراءات تحفظية قِبل أحد المساهمين بمجموعة الشركات لا يؤثر، بأي وجه من الوجوه، على استمرارية عمل الشركات أو وفائها بالتزاماتها قِبل الكافة.

وشدد المصدر على أن الجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب، وأن الإجراءات المتخذة تستهدف الحفاظ على انتظام الأعمال وصون الحقوق القانونية لجميع الأطراف ذات الصلة، بما يضمن استمرار الشركات في أداء أنشطتها بصورة طبيعية ودون تأثر.



كانت النيابة العامة، قررت بمنع رجل الأعمال صبري حلمي نخنوخ حنا وزوجته كلارا غسان شلفون، وابن شقيقه جون سعيد حلمي نخنوخ حنا، من التصرف في أموالهم الشخصية، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 6262 لسنة 2026 حصر التجمع الخامس.

وبحسب مستندات رسمية صادرة عن إدارة الأموال المتحفظ عليها بالنيابة العامة، موجه إلى مصلحة الشهر العقاري بتاريخ 6 يونيو الجاري، تضمن القرار التحفظ على الأموال الشخصية للمشمولين بالقرار، بما يشمل الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، والأسهم والسندات والصكوك، والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب أموالهم العقارية الشخصية.

وأكد قرار المنع من التصرف يشمل كذلك حظر البيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية على تلك الأموال، مع إخطار الجهات المختصة والبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وأوضح القرار، أن التحفظ يقتصر على الأموال الشخصية للمشمولين بالقرار، ولا يمتد إلى أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، وذلك لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء ما تسفر عنه الإجراءات القضائية الجارية.

وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهم صبري نخنوخ وباقي المتهمين 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامات تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة والتعدي على المواطنين وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وذلك لحين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم.

وتلقّت النيابة العامة بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وبطلب تحرّيات الشرطة؛ تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.

وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.

وأكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.