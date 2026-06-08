وادي دجلة يحسم البرونزية بثنائية في شباك زد بكأس عاصمة مصر

حقق فريق وادي دجلة فوزًا مهمًا على حساب زد بنتيجة 2-0، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر، ليحصد الفريق الميدالية البرونزية تحت قيادة المدير الفني محمد الشيخ.

وشهد الشوط الأول محاولات من الطرفين لافتتاح التسجيل، أبرزها كرة خطيرة في الدقيقة 23 بعد ركنية نفذها مصطفى ميسي قابلها البانوبي برأسية قوية في اتجاه المرمى، لكن حارس دجلة تألق وأنقذها. كما ألغى الدفاع فرصة خطيرة لزد في الدقيقة 40 بعد عرضية أرضية من زياد طارق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح أحمد فاروق في تسجيل الهدف الأول لدجلة بالدقيقة 73 بعد هجمة منظمة بدأت من الجبهة اليسرى وانتهت بتمريرة مميزة من يوسف أويا داخل منطقة الجزاء، ليسددها فاروق بسهولة في الشباك.

وأضاف دجلة الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى ارتدت من دفاع زد، قبل أن يعيدها أحد لاعبي دجلة برأسية لتصل إلى بهنسي الذي أسكنها الشباك برأسية قوية في وسط المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع، حصل دياسطي لاعب دجلة على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل قوي، ليُطرد من المباراة، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز وادي دجلة وحصوله على المركز الثالث في البطولة.