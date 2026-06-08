ارتفاع مصابي حريق التأمين الصحي بالفيوم إلى 8 حالات اختناق والسيطرة على النيران

ارتفع عدد المصابين في حريق فرع التأمين الصحي بمنطقة كيمان فارس بمحافظة الفيوم إلى 8 حالات اختناق، إثر اندلاع حريق داخل أحد المعامل بالمبنى مساء اليوم، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل فرع التأمين الصحي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحادث.

وتم إخلاء المبنى احترازيًا حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين، كما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، حيث أكدت المصادر الطبية أن جميع الإصابات ناتجة عن استنشاق الأدخنة، دون تسجيل أي وفيات.

ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع النيران وتقدير حجم الخسائر الناتجة عن الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.