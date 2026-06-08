إيران تعلن رفع القيود عن الطيران وعودة المجال الجوي لوضعه الطبيعي

أعلنت هيئة الطيران المدني في إيران، عودة المجال الجوي للبلاد إلى وضعه الطبيعي.

وقالت الهيئة في بيان: «مع توفير الظروف الآمنة والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية، تم رفع القيود المفروضة على الطيران».

وأضافت: «تعود أنشطة الطيران في البلاد إلى طبيعتها وفقًا للخطة الموضوعة».

وسبق أن أعلنت إيران وإسرائيل، اليوم الاثنين، أنهما أوقفتا تبادل الهجمات عقب مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار" على الفور، لكن طهران ذكرت أنها ستستأنف الهجمات إذا واصلت إسرائيل قصف لبنان.

وشكلت موجة الهجمات التي وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أولى المواجهات المباشرة بين إيران وإسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أبريل، مما يهدد بتقويض جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء حربهما المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأطلقت إيران صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت متأخر أمس الأحد قائلة إن القصف جاء ردا على استهداف ضاحية بيروت.

وقصفت إسرائيل بعد ذلك مجمع بتروكيماويات في جنوب غرب إيران قالت إنه يستخدم لإنتاج صواريخ باليستية. وقال الحرس الثوري إنه رد بضربة استهدفت منشأة إسرائيلية مماثلة في مدينة حيفا.