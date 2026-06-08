النيابة العامة تجري تفتيشا بمركز إصلاح وتأهيل بدر 2 وتؤكد تمتع النزلاء بحقوقهم القانونية

أجرت النيابة العامة تفتيشًا دوريًا على مركز إصلاح وتأهيل بدر (2)؛ تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، في إطار متابعة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، والتأكد من الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية المقررة للنزلاء.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من مستوى النظافة والجاهزية ومدى ملاءمة أماكن الإقامة للأعداد الموجودة، فضلًا عن التأكد من خلوها من أي ممارسات تمس خصوصية النزلاء.

واستمع الفريق، إلى عدد من النزلاء للوقوف على أوضاعهم المعيشية ومدى حصولهم على حقوقهم القانونية، إذ أكدوا تمتعهم بكامل الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، دون إبداء أي شكاوى.

وشملت الجولة تفقد المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، حيث اطمأن أعضاء النيابة على انتظام تقديم الرعاية الصحية للنزلاء المترددين عليه، كما عاينوا مناطق التريض، وأماكن الزيارة، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، والحضانة.

وفي ختام الزيارة، فحص فريق النيابة أماكن إعداد وتجهيز الطعام؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية المقررة.

وأكدت النيابة العامة، استمرار حملات التفتيش والزيارات الدورية لأقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها الدستوري والقانوني في حماية الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، إلى جانب رصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن.