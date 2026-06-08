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أكد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، أن منتخبنا الوطني يحتاج للتركيز أكثر والتدريب بقوة قبل كأس العالم 2026.

وقال صلاح في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "نحتاج للتركيز على معسكرنا والتدريب بقوة قبل مباريات البطولة".

وعن مجموعة منتخب مصر في المونديال.. قال صلاح: "المجموعة صعبة، وكل الفرق تملك فرصة التأهل".

وأتم تصريحاته قائلًا: "سنقدم كل ما لدينا في كأس العالم، نرغب أن تكون الجماهير فخورة بنا، وأتمنى أن نذهب بعيدًا في البطولة".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 رفقة منتخبات: "بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران"، وستقام البطولة خلال الفترة من 11 يونيو الجاري لـ19 يوليو المقبل.