نتنياهو: إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة لن تحدث في عهدي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يرفض معادلة جديدة تحاول إيران وحزب الله فرضها، بعد أن ربطت طهران أي تهدئة بوقف إسرائيل للغارات على لبنان.

وأضاف نتنياهو في بيان مصور الاثنين، أن "إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى، وزعم أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى.

وأوضح أنهما "حاولا فرض معادلة جديدة غير مقبولة ولن تحدث في عهده، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم ويرد بقوة بهدف إعادة الأمن إلى الشمال.

وأشار إلى أنّ التحرك الإسرائيلي جاء في الوقت المناسب وبالقوة اللازمة، كما جدد تعهده بأن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا".

ولفت إلى إن إسرائيل تواصل تدمير ما سماها بنى الإرهاب التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل "بالحزم نفسه".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن سيادة القانون في بيروت هي نفسها في المستوطنات الشمالية.

وأضاف في تصريح له، مساء الاثنين، أن أي هجوم على المستوطنات الشمالية سيُقابل بهجوم على الضاحية.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في لبنان ضد حزب الله، وتابع: «نرفض تهديدات إيران رفضًا قاطعًا. أي محاولة إيرانية لربط لبنان بإيران ومهاجمة إسرائيل ستُقابل بقوة شديدة، كما حدث بالأمس».