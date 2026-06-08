أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سعادته الكبيرة بالمشاركة في كأس العالم 2026، مشددًا على أن "الفراعنة" استحقوا التأهل إلى البطولة العالمية عن جدارة بعد مشوار قوي.

وقال حسن، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن تمثيل مصر في مونديال 1990 كلاعب كان محطة استثنائية في مسيرته، مؤكدًا أن قيادته للمنتخب في نسخة 2026 كمدرب تمثل مصدر فخر واعتزاز كبير بالنسبة له.

وأوضح المدير الفني أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على إسعاد الجماهير المصرية والعربية، معربًا عن تطلعه لتقديم مستويات قوية والمنافسة بأفضل صورة ممكنة خلال البطولة.

وأشار حسن إلى أنه يفضل التركيز على العمل والتحضير الجيد بدلًا من إطلاق الوعود قبل البطولات، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن من خلال اختيار العناصر الأكثر جاهزية، إلى جانب دراسة المنافسين بدقة لتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف أن الجماهير المصرية تستحق بذل أقصى جهد لإسعادها، موضحًا أن الهدف الدائم للجهاز الفني هو توفير أجواء مناسبة تساعد اللاعبين على التركيز والانسجام وتقديم أفضل مستوياتهم في مختلف الاستحقاقات.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على جاهزية منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم 2026، متعهدًا ببذل كل ما في وسع الفريق من أجل تحقيق نتائج تليق باسم الكرة المصرية وإسعاد الجماهير.