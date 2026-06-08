وزير الدفاع اللبناني: إسرائيل نفذت نحو 3500 غارة جوية على بلادنا منذ 16 أبريل

قال وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، إن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان إضافة إلى مئات التفجيرات، منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الدوري بحضور عدد من الوزراء، اليوم الاثنين.

وقال منسى: "إن إسرائيل نفذت 3491 غارة جوية و407 عمليات هدم و6 عمليات جرف، منذ 17 أبريل الماضي"، مشيرا إلى أنها "سوت بعض القرى بالأرض في أقصى جنوب لبنان "، وفق وكالة سبوتنيك.

ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.

ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".