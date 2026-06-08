العراق: مسئولون يعملون على تحديد هويات الضحايا بعد مقتل 21 شخصا في حادث حافلة

قال مسئول عراقي اليوم الاثنين، إن السلطات العراقية تعمل على تحديد هويات ضحايا حادث حافلة أسفر عن مقتل 21 شخصا أمس الأحد.

وقال أحمد سليم، المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار، إن 14 جثة احترقت لدرجة تحول دون تحديد هويتها ولم يتم التعرف عليها.

وأشار إلى أنه يعتقد أن مواطنين إيرانيين كانا من بين القتلى، لكن لم يتم التعرف على جثتيهما بعد.

وقال سليم إن الحافلة كانت متجهة من مدينة النجف - المقدسة لدى الشيعة ومقصد متكرر للحجاج - إلى مدينة البصرة الساحلية الجنوبية عندما وقع الحادث في حوالي الساعة الثالثة مساء في محافظة ذي قار، بين ذي قار والديوانية.

كما أصيب في الحادث 20 آخرون. وقال المسئول إن مواطنين إيرانيين كانا من بين المصابين وتم إجلاؤهما إلى إيران صباح اليوم بواسطة القنصلية الإيرانية في البصرة.