النائب السيد عبدالعال عن التحول إلى دعم نقدي: المواطن لا يأمن حركة السوق والأسعار

قال السيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ، إن إثارة ملف التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي جاء من توقيت غير مناسب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن مجلس النواب يناقش الموازنة فيما يباشر مجلس الشيوخ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، وسيخرج وزير التموين لشرح كيفية التحول.

وأشار إلى أن توقيت إثارة الأمر في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطنون، معقبا: «لو الحكومة قالت كل مواطن هياخد 10 آلاف جنيه الناس هترفض لأنها لا تأمن حركة السوق والأسعار».

ولفت إلى أن الدعم النقدي ليس سيئًا لكنه يحتاج بنية تشريعية اقتصادية إدارية تحميه، بمعنى وجود رقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

ونوه إلى أن المواطن إذا حصل على قيمة دعم تصل إلى 500 جنيه لن يكون مطمئنًا بأن الحكومة سترفع هذه القيمة حال زيادة نسبة التضخم أو ترتفع الأسعار.

وأفاد بأن الموازنة العامة للعام المالي المقبل تشمل مصاريف حكومية تزيد عن 4 تريليونات جنيه على كل القطاعات، بينها مبلغ الدعم الذي لا يمثّل سوى 2.5%، معقبا: «الحكومة مش مزنوقة في الـ2.5% دول علشان تتكلم فيهم في هذا التوقيت».