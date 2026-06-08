الشيخ أحمد نعينع يرد على شائعة إيقافه عن القراءة بإذاعة القرآن الكريم: مستمر في عملي ولم يصدر أي قرار بحقي

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباءً تزعم إيقاف الشيخ الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، عن القراءة بإذاعة القرآن الكريم، الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات بين محبيه ومتابعيه.

وعلّق الشيخ الدكتور أحمد نعينع على هذه الأنباء، مؤكدًا أنها عارية تمامًا من الصحة، ولا تستند إلى أي معلومات صحيحة أو مصادر رسمية.

وأضاف، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن ما تم تداوله بشأن إيقافه عن القراءة بإذاعة القرآن الكريم مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أنه مستمر في مشاركاته الإذاعية بصورة طبيعية، ولم يصدر أي قرار من هذا القبيل.

وأكد البيان أن تداول مثل هذه الأخبار غير الدقيقة يسبب بلبلة لدى الجمهور، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على الأخبار الصحيحة.

وفي ختام البيان، وجه الشيخ الدكتور أحمد نعينع الشكر والتقدير إلى كل المحبين والمتابعين الذين تواصلوا معه للاطمئنان على صحة ما تم تداوله، مثمنًا مشاعرهم الطيبة وحرصهم على معرفة الحقيقة.