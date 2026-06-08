قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس رصد مقطع الفيديو المتداول بشأن الأم التي ظهرت وهي تدفع أبناءها للدعاء على والدهم داخل إحدى المقابر بالإسكندرية، مشيرًا إلى وجود حالة «تعريض طفل للخطر» غير مقبولة تحت أي ظرف.

وشدد، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»، على عدم جواز تعريض الأطفال لمثل هذا الخطر مهما كانت مبررات ضغوط الحياة أو إساءة المعاملة بين الزوجين، لافتًا إلى أن المجلس أبلغ النيابة العامة بالواقعة.

وأضاف أن فريق الجمعية الشريكة للمجلس في الإسكندرية التقى بالأم والجدة والأطفال للاطمئنان على حالتهم وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، مع أخذ تعهد على الأم بعدم تعريض الأطفال للخطر لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

وأوضح أن «هناك مشكلة كبيرة» تتمثل في انعكاس الخلافات الأسرية بين الوالدين على الأطفال، منوهًا إلى أن أحد الطرفين أو كليهما يستغل الأطفال كورقة ضغط على الطرف الآخر، لافتًا إلى أن خط النجدة يستقبل أعدادًا كبيرة من البلاغات المشابهة، وأن الأطفال يخضعون لجلسات دعم نفسي وتعديل سلوك نتيجة ما يتعرضون له من إساءة نفسية.

ووجه رسالة إلى الآباء والأمهات، قائلًا: «الأطفال لم يكونوا موجودين عندما اخترتم بعضكم، وسواء كان الاختيار صحيحًا أو خاطئًا، فلا يجب أن يدفع الأطفال الثمن»، مشددًا على أن تعرضهم لمثل هذه المواقف يحول دون نشأة جيل سوي ينتظر منه الوطن الكثير.

وأكد أن المجلس لا يتهاون مع أي حالة يتعرض فيها الأطفال للخطر، مشيرًا إلى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، وإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى سحب الولاية أو الأهلية ممن يسيء إلى الطفل إذا لزم الأمر، ليس بهدف العقاب، وإنما لحماية الطفل من الإساءة.

وأثارت واقعة تصوير أم لأطفالها وهم يدعون على والدهم داخل إحدى مقابر مدينة الإسكندرية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، فيما قالت الأم إن الواقعة جاءت على خلفية خلافات بينها وبين طليقها بسبب رفضه الإنفاق على أبنائهما، على حد قولها.