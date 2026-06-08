ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع ألفاريز وسط منافسة مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن اشتعال المنافسة بين كبار إسبانيا على ضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، في ظل تحركات قوية من ريال مدريد للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية، فإن ريال مدريد بدأ بالفعل خطواته الأولى في ملف التعاقد مع ألفاريز، حيث قام بالاستفسار عن وضع اللاعب وإمكانية ضمه لتدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد، في ظل إعجاب كبير داخل إدارة النادي بقدراته الفنية.

ويُعد ألفاريز أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإسباني خلال الفترة الأخيرة، بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع أتلتيكو مدريد، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الكبرى في أوروبا، وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد.

وفي الوقت الذي يتحرك فيه ريال مدريد بهدوء لدراسة الصفقة، تشير التقارير إلى أن برشلونة يجهز بدوره عرضًا ماليًا قويًا للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، دون إدخال أي لاعبين ضمن الصفقة، رغم تمسك أتلتيكو مدريد بالحصول على مقابل مالي كبير قد يصل إلى 150 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

وتعكس هذه الأرقام الضخمة مدى القيمة الفنية التي يحظى بها اللاعب داخل أتلتيكو مدريد، الذي يعتبره أحد العناصر الأساسية في مشروعه الهجومي، ولا يفكر في التفريط فيه بسهولة.

ويأتي اهتمام ريال مدريد في إطار خطة النادي لتدعيم الخط الأمامي بعناصر شابة وفعالة، قادرة على تقديم الإضافة في السنوات المقبلة، خاصة مع التغيرات المنتظرة في بعض مراكز الهجوم داخل الفريق الملكي.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات متسارعة في ملف الصفقة، في ظل دخول أكثر من طرف على خط المفاوضات، ما ينذر بصراع قوي بين ريال مدريد وبرشلونة لحسم واحدة من أبرز صفقات السوق الصيفي المقبل.