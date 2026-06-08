القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا عطّلت ناقلة نفط فارغة في خليج عُمان

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قواتها عطّلت ناقلة نفط فارغة في خليج عُمان، بعد أن انتهكت الحصار المفروض على إيران بمحاولتها الإبحار إلى ميناء إيراني.

وكتبت عبر حسابها على منصة إكس: «عطّلت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ناقلة النفط "ماريفكس" التي ترفع علم بالاو أثناء عبورها المياه الدولية في خليج عُمان باتجاه إيران».

وأضافت أن طائرة مقاتلة من طراز إف/إيه-18 سوبر هورنت، تابعة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" (CVN 72)، أطلقت قذيفة دقيقة على غرف المحركات والتوجيه في السفينة بعد أن رفض طاقمها الامتثال لتوجيهات القوات الأمريكية. ولم تعد "ماريفكس" متجهة إلى إيران.

ولفتت إلى أنه منذ بدء الحصار في 13 أبريل، عطّلت قوات سنتكوم سبع سفن مخالفة، وأعادت توجيه 134 سفينة امتثلت، وسمحت بمرور 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية.