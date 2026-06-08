كشفت منى الدغيدي، والدة الفنان آسر ياسين، تفاصيل معاناتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، قائلة إنها عانت من التهاب في الأذن الداخلية صاحبه قيء شديد ومشكلات في الاتزان.

وأضافت "الدغيدي" عبر برنامج "الستات" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أنها تتابع حالتها مع طبيب متخصص وأصبحت حالتها أفضل حاليًا لكنها ما زالت تشعر بالقلق من تكرار الأعراض.

وتابعت أنها حريصة دائمًا على الالتزام بمواعيدها، لكنها تعتذر عن أي ارتباط إذا شعرت بعدم قدرتها الصحية على الحضور، مؤكدة أن التقدم في العمر لا يشغل تفكيرها بقدر رغبتها المستمرة في التعلم وخوض تجارب جديدة.

وتحدثت عن علاقتها بأحفادها، موضحة أن حبهم يزداد يومًا بعد يوم، وأنها تجمع في تربيتهم بين الحنان والحزم، وتحرص على توجيههم عند ارتكاب الأخطاء، كما تشجعهم على الابتعاد عن الهواتف المحمولة لبعض الوقت لقضاء أوقات عائلية معًا.

وعن زوجها أشرف، أشارت إلى أنه رفيق عمرها منذ الطفولة، حيث جمعت الصداقة بين والدهما منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أنه كان دائمًا أول الداعمين لها في الأزمات الصحية التي مرت بها.

وروت موقفًا حدث أثناء خلال لنزيف في المخ وخضوعها لعملية، قائلة إن زوجها خاطب الطبيب وقتها قائلًا: "هذه ليست زوجتي فقط، إنها أختي وصديقتي وحبيبتي وابنتي، من فضلك خذ بالك منها".

وأردفت أن زوجها يمنحها دائمًا الحرية لتحقيق أحلامها، ويساندها ويشجعها في مختلف مراحل حياتها، مضيفة: "مررنا معًا بظروف صعبة كثيرة، لكنني كنت أقول دائمًا الحمد لله طالما أننا معًا".

واستكملت أن زوجها يمثل "عمودها الفقري" وكل حياتها، معربة عن أمنيتها في تنفيذ مشروعات جديدة بمجال المكرميات والإكسسوارات، مشيرة إلى أنها تمارس أعمال الكروشيه بإتقان منذ سنوات.