أعلنت وزارة الدفاع السعودية، سقوط صاروخ أُطلق من اليمن بمنطقة خالية قرب الحدود بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي في بيان: «إلحاقًا للبيان الصادر مساء اليوم الاثنين بشأن إطلاق صاروخ باليستي من اليمن واختفائه بالقرب من الحدود، فقد أظهرت نتائج التحقيقات والمراجعة الفنية أن إطلاق الصاروخ كان باتجاه دولة إقليمية».

وأضاف: «لأسباب فنية تتعلق بالصاروخ الباليستي فقد أخفق وانحرف عن مساره، ما أعطى مؤشرات غير دقيقة عن وجهة الاستهداف، حيث سقط في منطقة خالية بالقرب من الحدود السعودية اليمنية».

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الدفاع السعودية بأنَّ ما يتم تداوله عن تعرّض قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج للاستهداف «غير صحيح».

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، مساء الاثنين، أن إطلاق صافرات الإنذار بمحافظة الخرج فجر اليوم، كان إجراءً احترازيًا نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى بالقرب من الحدود.