سي ووتش الألمانية: وفاة 11 شخصا على الأقل قرب مالطا

أعلنت منظمة الانقاذ الألمانية غير الحكومية "سي ووتش" اليوم الاثنين، وفاة 11 شخصا على الأقل من بين المهاجرين في حادثة غرق في وسط البحر المتوسط، بعد تأخر عمليات إنقاذ.

وقالت المنظمة عبر حسابها على موقع "اكس"، إن طائرة الرصد "سيبريد" التابعة لها رصدت بعض الجثث بينما جرى انقاذ 48 شخصا على متن قارب صيد.

وأضافت المنظمة أن السلطات الإيطالية والمالطية أرسلت فرق إنقاذ إلى المنطقة لكن بشكل متأخر.

وتابعت في بيانها "يتضح لنا مرة أخرى أن السلطات كانت على دراية كاملة بالوضع وأن الوفيات كان يمكن تفاديها".

ولم يتضح على الفور العدد الإجمالي للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب المنكوب وعدد من هم في عداد المفقودين حتى الآن.

وأفادت المنظمة بأن فرق الإنقاذ المالطية نقلت لاحقا الناجين من قارب الصيد إلى مركبها.