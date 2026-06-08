عودة 616 أسرة مهاجرة إلى أفغانستان عبر 4 معابر

أفادت لجنة معالجة مشاكل اللاجئين في أفغانستان، بعودة 616 أسرة مهاجرة، تضم 3270 فردا، إلى البلاد عبر أربعة معابر، بينما تم تقديم المساعدة لـ 551 أسرة، وتم نقل 532 أسرة إلى أقاليم مختلفة.

وذكرت وكالة أنباء "باجهوك" الأفغانية، أن نائب المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية، حمد الله فطرة، قام بنشر التقرير اليومي للجنة معالجة مشاكل اللاجئين، على حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين.

وبحسب التقرير، فقد عادت 513 أسرة، تضم 2778 فردا، وتم تسجيلها عبر معبر تورخم في إقليم نانجارهار الوأقع شرقي البلاد.

وأوضحت اللجنة أنه قد تم نقل 448 أسرة من تلك الأسر، بما مجموعه 2485 فردا، إلى أقاليم نانجارهار، وكونار، ولجمان، وكابول. وتم تخصيص أكثر من 02ر2 مليون أفغاني (الدولار يساوي 50ر62 أفغاني) لتغطية تكاليف النقل.