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قرر الاتحاد الأوروبي، تقديم دعم إضافي لأوكرانيا بقيمة 2.8 مليار يورو (3.2 مليار دولار)، في الوقت الذي تحصل فيه كييف على دفعة جديدة من الدعم من الكتلة الأوروبية.

وقالت مفوضة شئون التوسع بالاتحاد الأوروبي مارتا كوس، اليوم الاثنين: "سرعة والتزام أوكرانيا في تطبيق إصلاحات ذات أهمية جعلها مؤهلة للحصول على هذه الأموال".

ويعد هذا الدعم جزءا من برنامج مساعدات بقيمة 50 مليار يورو بهدف تعزيز موازنة أوكرانيا في الوقت الذي تتحرك فيه لتطبيق إصلاحات بالتزامن مع الدفاع عن نفسها أمام الغزو الروسي.

ويعد الدعم هو السابع الذي تحصل عليه أوكرانيا وفقا لخطة التمويل.

وقالت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على هامش اجتماع وزراء دفاع الدول الأوروبية في نيقوسيا، إن أوكرانيا يمكنها أن تتوقع الحصول على 5.9 مليار يورو هذا الشهر من آليه قرض جديدة بقيمة 90 مليار يورو لدعم الجيش والموارد المالية .

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل فرض عقوبات على أكثر من 80 فردا وكيانا؛ بسبب دعمهم لروسيا.