جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد 3 صواريخ استهدفت قواته جنوبي لبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، رصد إطلاق 3 صواريخ استهدفت قواته المتوغلة في جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان إنه تم رصد 3 صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي العاملة في جنوبي لبنان.

وأضاف أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية بما فيها كريات شمونة.

وذكر أنه جرى اعتراض صاروخين، فيما سقط صاروخ آخر بالقرب من القوات المتوغلة في المنطقة، مدعيا عدم تسجيل إصابات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله في لبنان وتنفيذ عمليات اغتيال وتدمير لمنازل ومباني بزعم أنها لـ"حزب الله"، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

وردا على خروقات تل أبيب، يطلق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

والأحد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق طائرة مسيرة في منطقة تتواجد بها قواته جنوبي لبنان.

وأضاف في بيان أن "الحدث انتهى"، دون تفاصيل حول مصير المسيرة وما إذا كانت توجد خسائر بشرية ومادية في صفوفه.

ولاحقا، أعلن جيش الاحتلال اعتراض صاروخين أُطلقا من لبنان وتسببا في تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنتي يفتاح وراموت نفتالي بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وصباح الأحد، أعلن جيش الاحتلال إصابة 4 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة جنوبي لبنان.

ومنذ 2 مارس تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و593 شهيدا و10 آلاف و990 جريحا حتى السبت، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات هي الأعمق منذ أكثر من 25 عاما عندما انسحبت من الجنوب اللبناني بالعام 2000.