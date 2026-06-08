وزيرة الإسكان: الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع لجنة المرافق بالوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ومدينة العبور، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لشئون المرافق، ومسئولي الجهات التابعة.

وأكدت المنشاوي أن الوزارة تتابع بشكل مستمر معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات والمدن الجديدة لضمان الانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة.

وشددت على ضرورة المتابعة الميدانية لرصد الموقف التنفيذي والتعامل الفوري مع أي تحديات، والاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة ورفع كفاءة الأصول القائمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

واستعرض الاجتماع المشروعات التي يشرف على تنفيذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، وتشمل محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر بطاقة 45 ألف متر مكعب يوميًا، وخطوط توزيع المياه من محطة كفر شكر بأطوال نحو 51 كيلومترًا، ومحطة مياه شبلنجة بمدينة بنها بطاقة 17 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة صرف صحي شبلنجة بمدينة بنها بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا.

كما تناول الاجتماع موقف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتي تشمل 166 مشروعًا تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي، وتتضمن شبكات انحدار لخدمة 36 قرية، و24 محطة رفع صرف صحي، و24 خط طرد، و3 محطات معالجة، والوصلات المنزلية، إضافة إلى 7 محطات مياه شرب.

وناقش الاجتماع أيضًا موقف تلافي الملاحظات بشأن مشروعات بمدينة العبور ومحافظة القليوبية.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة، مؤكدة استمرار انعقاد لجنة المرافق بصفة دورية لمتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات التنفيذ وقياس مستوى الخدمات.