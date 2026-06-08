إيران: إلغاء الرحلات الجوية من وإلى مطارات البلاد حتى إشعار آخر

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أفادت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، مساء الاثنين، بإلغاء جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد حتى إشعار آخر.

وشهدت حركة الطيران اليوم الاثنين، اضطرابات واسعة، وذلك عقب إطلاق إيران وابلًا من الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية، ردًا على الغارات الأخيرة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وبحسب وكالة «إرنا» علقت إيران اليوم جميع الرحلات الجوية في مطار مهرآباد بطهران حتى إشعار آخر، وأظهرت الخرائط الملاحية خلو المجال الجوي الإيراني من الطائرات، بحسب موقع «فلايت رادار».

كما أعلنت السلطات الإيرانية تعليق الرحلات الجوية كافة في مطار الإمام الخميني الدولي، اعتبارًا من فجر الاثنين.

وحثت إدارة المطار المسافرين على عدم التوجه إلى المرفق الجوي حتى صدور إعلان رسمي باستئناف النشاط، مؤكدة أن كل التفاصيل ستنشر عبر القنوات الإخبارية الرسمية التابعة لمدينة المطار.