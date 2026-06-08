القناة 12 العبرية: إسرائيل أوقفت الهجمات على إيران بناء على طلب ترامب

قال مسئول إسرائيلي للقناة «12» العبرية، إن إسرائيل أوقفت الهجمات على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار إلى أن الهجمات على جنوب لبنان مستمرة بكامل قوتها في الأيام المقبلة، مهددًا باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجريا محادثات هاتفية اليوم، عقب تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران.

ووصف مسئول إسرائيلي للقناة «14» العبرية، المحادثة بين الجانبين بـ«الجيدة»، قائلًا إن نتنياهو وترامب «متوافقان في الرؤية».

وأشار إلى أن بلاده «أثبتت قدرتها على التمسك بحقها في الدفاع عن النفس، وتمكنت من الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، رغم مخالفة موقف ترامب المعلن خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأوضح المسئول الإسرائيلي أن تل أبيب خالفت موقف ترامب المعلن مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية، سواء في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، والرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وتعهد بمواصلة العمليات ضد حزب الله في لبنان، ملوحًا باستهداف الضاحية الجنوبية مرة أخرى، إذا شن حزب الله هجومًا على المستوطنات الإسرائيلية.

وقبل قليل، أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، في بيان رسمي، توقف العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة الإيرانية ضد إسرائيل.

وحذر في بيان، نقلته وكالة «فارس»، مساء الاثنين، من رد «أشدّ قسوةً وإيلامًا» حال استمرار الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك في جنوب لبنان.

وأوضح أن الهجوم الإيراني على الأراضي المحتلة، جاء ردًا على الاعتداءات والفظائع التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل وإيران تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدًا أن المفاوضات النهائية بشأن «السلام» لاتزال جارية.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الاثنين، أن هذه المفاوضات قد تواجه عراقيل بسبب ما وصفه بـ«الجهل أو الحماقة».

وشدد على أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية سيظل قائمًا، وبكامل قوته وفعاليته، لحين التوصل إلى «اتفاق نهائي».