تركيا ترد على مزاعم مضايقة مقاتلاتها طائرة وزير الدفاع اليوناني

نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، صحة ادعاءات تزعم انتهاك مقاتلات تركية أجواء اليونان وقبرص ومضايقتها طائرة كانت تقل وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس وعددا من الوزراء الأوروبيين.

وأفاد المركز في بيان له، الاثنين، بأن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، نشرت تقارير في هذا الخصوص، "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضاف أن 4 من أصل 6 رحلات جوية كانت تطير بين اليونان وقبرص، يوم 7 يونيو الجاري، انتهكت المجال الجوي لـ"جمهورية شمال قبرص التركية"، وهي منطقة غير معترف بها سوى من تركيا وتقع شمال قبرص.

وأوضح أنه على إثر ذلك وضمن إطار مهام الاستجابة السريعة، أقلعت مقاتلتين من طراز "إف 16" تابعتين لتركيا ومتمركزتين في شمال قبرص، كإجراء احترازي.

وأكد البيان أن المقاتلتين التركيتين نفذتا مهامهما ضمن أجواء "جمهورية شمال قبرص التركية"، ولم تنتهكا المجال الجوي لقبرص ولا الأجواء اليونانية.

كما نفى مضايقة المقاتلتين التركيتين أيا من الرحلات الجوية المذكورة بين اليونان وقبرص.

ودعا البيان لعدم الاكتراث بالادعاءات المتداولة في هذا الخصوص، متهما إياها بمحاولة "تضليل الرأي العام الدولي وإثارة الاستفزاز".