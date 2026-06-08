مسئول أمريكي: إدارة ترامب لم تصدر أوامر لاعتراض صواريخ إيران على إسرائيل

قال مسئول أمريكي لشبكة «CBS News»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأمريكي لم يشارك في الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأضاف المسئول أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، لم تصدر أوامر بتنفيذ أي عمليات دفاعية أمريكية لاعتراض الصواريخ الإيرانية ضد إسرائيل، وذلك حسبما نقلته قناة «الشرق» الإخبارية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في بيان، أنه نسق الهجمات على إيران مع القيادة المركزية الأمريكية، مضيفًا أن الجيش الأمريكي شارك في صد الهجوم الصاروخي الإيراني.

وفي وقت سابق، كشف مسئول أمريكي تفاصيل طلب الرئيس دونالد ترامب، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

وأوضح المسئول لموقع «أكسيوس»، اليوم الاثنين، أن المحادثة بين ترامب ونتنياهو كانت «مهذبة»، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض طلب ترامب.

وأشار إلى إبلاغ نتنياهو صراحة بضرورة إنها تلك المواجهة، منوهًا أن «الولايات المتحدة لم توافق على هذه الضربات أو تدعمها».

وفي حين قال مسئولان أمريكيان إن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران، ذكر مسئول إسرائيلي أن الولايات المتحدة ساعدت في اعتراض الهجمات الإيرانية على بلاده.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الغارات التي استهدفت إيران نُفذت من قبل إسرائيل فقط، فيما اقتصر دور الولايات المتحدة على المساهمة في اعتراض بعض الصواريخ.

وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي رفع جاهزية قواته وأعدّ الجبهة الداخلية لاحتمال استئناف القتال، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية تنظر إلى التطورات الأخيرة باعتبارها «امتدادًا مباشرًا للحملة العسكرية الجارية، وليست بداية لجولة جديدة من المواجهة».

وأضافت أن التحركات الإسرائيلية جرت بـ«تنسيق وثيق» مع الولايات المتحدة، التي لم تشارك في تنفيذ الهجمات، لكنها ساهمت في الجوانب الدفاعية.