نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات بسجون الاحتلال إلى 95 أسيرة

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن حجم عمليات الاعتقال واستهداف النساء في الضفة الغربية يشهد تصاعدا متواصلا وغير مسبوق، حيث ارتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكرات اعتقاله إلى نحو 95 أسيرة، وهو رقم سبق تسجيله خلال ذروة جريمة الإبادة الجماعية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذا الارتفاع جاء عقب اعتقال قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، ثلاث نساء من بلدة كوبر شمال غرب رام الله ومدينة جنين ومخيم العين في نابلس، بينهن زوجة أسير، إضافة إلى اعتقال قوات الاحتلال أربع طالبات من جامعة بيرزيت الأسبوع الماضي، جرى نقلهن جميعا إلى معتقل المسكوبية، إضافة إلى اعتقال فتاة من رام الله تعاني إعاقة حركية.

وأوضح أن المعطيات والشهادات التي ترد تباعا بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسيرات فاقت، من حيث حجمها ومستواها، ما سجل في أي مرحلة سابقة، وذلك نتيجة تصاعد عمليات القمع الممنهجة التي تترافق مع اعتداءات بالضرب المبرح، إلى جانب ممارسات التنكيل والإذلال المستمرة.