الصين تدعو الاتحاد الأوروبي لحل خلافاتهما التجارية بالحوار

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دعت الخارجية الصينية، الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى حل الخلافات التجارية بينهما عبر الحوار.

يأتي ذلك في ظل تقدم 5 دول أوروبية بمقترح دعت فيه المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسد عجز تجاري مع بكين يبلغ 360 مليار يورو (415.4 مليار دولار أمريكي).

وقال متحدث الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده تتبنى موقفا منفتحا وإيجابيا تجاه حل النزاعات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وأعرب عن أمل بكين في أن يعمل معها الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول عبر الحوار والتشاور، وضمان أن يستمر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين في تحقيق المنفعة للشركات والمواطنين.

وفي مايو الماضي، وقّعت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وليتوانيا مقترحا يدعو المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه ما اعتبرتها "ممارسات تجارية غير عادلة".

واقترحت الدول الخمس فرض رسوم وقيود على الواردات الصينية، في محاولة لسد العجز التجاري السنوي.

وفي 2025، بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الصين نحو 559 مليار يورو (نحو 645 مليار دولار)، مقابل صادرات من الاتحاد إلى الصين بنحو 199 مليار يورو (229.6 مليار دولار) أي بعجز 360 مليار يورو، حسب المكتب الإحصائي الأوروبي "يوروستات".