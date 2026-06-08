مسئول أمني إيراني: تصريحات ترامب حول عدم مشاركة أمريكا في الهجوم الإسرائيلي لا تتوافق مع الحقائق

أكد مسئول أمني إيراني كبير أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عدم مشاركة بلاده في الهجوم الإسرائيلي على إيران لا تتوافق مع الحقائق المعروفة.

وقال المسئول، في تصريح لقناة "الميادين" اللبنانية نشرته اليوم الاثنين، إن "ادعاء واشنطن نابع من قلق إدارة ترامب من رد فعل إيران ومن التداعيات على مصالح وقواعد أمريكا".

وأضاف: "نؤكد بحسم وحزم أن المعادلة السابقة وهي بنية تحتية مقابل بنية تحتية لا تزال سارية"، مشيرا إلى أن "معادلة البنى التحتية مقابل البنى التحتية لا تشمل كيان الاحتلال فقط، وعلى الجميع إدراك جديتنا".

وعادت طهران وتل أبيب منذ مساء أمس الأحد لتبادل الضربات الصاروخية في تطور يهدد بانهيار كامل لاتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة.